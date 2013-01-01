Нападение гражданина Латвии в Швейцарии: что известно о нападавшем?

17-летний гражданин Латвии вечером в воскресенье в Швейцарии совершил нападение с топором, в результате которого пострадали семеро взрослых и восьмимесячный младенец. Полиция ранила несовершеннолетнего нападавшего и задержала, сообщает «The Local».

Пострадали пять женщин в возрасте от 21 до 39 лет, а также двое мужчин - 35 и 72 лет, сообщает полиция. Один из мужчин пострадал тяжело. Во время нападения из коляски выпал восьмимесячный младенец, который также был доставлен в больницу.

Полиция идентифицировала нападавшего как гражданина Латвии, семья которого переселилась во Флумс из Риги в 2013 году. У подростка - действующее разрешение на вид в Швейцарии.

Как рассказала полиция, около 20 часов по месту жительства нападавшего произошел небольшой пожар, который был потушен до прибытия пожарных, пишет газета «Thurgauer Zeitung». После того, как пожарные уехали, нападавший отправился на главную площадь городка и напал на пару, которая находилась там вместе со своим ребенком. Ранения получили оба взрослых и люди, бросившиеся им на помощь. Во время нападения из коляски выпал восьмимесячный ребенок, однако агрессивно настроенный подросток напрямую на младенца не нападал.

После этого подросток пытался скрыться на чужом автомобиле, но совершил аварию. Тогда он вылез из транспортного средства и на автозаправочной станции ранил еще несколько человек. Подросток не подчинился требованиям полиции положить оружие, после чего стражи порядка открыли огонь. Он ранен и задержан.

Новостной портал «Blick.ch» идентифицировал нападавшего как Александра И.

На пресс-конференции полиции прозвучала версия, что у подростка были жестокие фантазии. Ранее он судим не был, однако в этом году в школе были получены жалобы на его поведение.