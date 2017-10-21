«Богатые русские дети» прокатились по Москве со скоростью вертолета

В интернете появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль едет по одной из столичных трасс со скоростью, превышающей 250 километров в час. Ролик опубликован в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram пользователем rst095.

Ролик сопровождается подписью: «Пустая ночная Москва как будто создана для заездов на 250».

Максимально допустимая скорость движения в Москве (на МКАД) составляет 100 километров в час.

Таким образом, инцидент подпадает под действие части 5 статьи статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»).

Пустая ночная Москва как будто создана для заездов на 250😏🚔💨 Video by @rst095 ⠀ #RichRussianKids ⠀ #RRK ⠀ A post shared by Rich Russian Kids (@richrussiankids) on Oct 21, 2017 at 10:44am PDT

Нарушение может наказываться штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на полгода.

В настоящее время скорость от 240 до 260 километров в час является стандартной для вертолетов.