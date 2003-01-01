«Норд-Ост»: 15 лет теракту на Дубровке

23 октября исполняется 15 лет с захвата террористами театрального центра на Дубровке в Москве, в результате которого погибли более 125 человек.

Тогда группировка чеченца Мовсара Бараева захватила Дом культуры акционерного общества «Московский подшипник», где в тот момент шел популярный мюзикл «Норд-Ост».

В нападении участвовали 40 боевиков, среди которых были как мужчины, так и женщины.

В момент захвата в здании находилось более 900 человек: артисты, обслуживающий персонал театрального центра и зрители. Террористы рассчитывали с помощью своей акции добиться вывода Российской армии с территории Чечни.

26 октября спецподразделения ФСБ и МВД пошли на штурм здания, предварительно пустив через вентиляционные шахты усыпляющий газ. Российские правоохранители уничтожили почти всех захватчиков, включая самого Бараева, однако от воздействия газа в больницах скончалась значительная часть заложников — по меньшей мере 130 человек (члены благотворительной организации «Норд-Ост» считают, что погибли на самом деле 174 человека).

После событий у метро «Дубровка» прошел ряд громких судебных процессов.

В 2003 году Московский городской суд признал Заурбека Талхигова виновным в пособничестве терроризму и захвату заложников в Доме культуры на Дубровке, приговорив его к 8,5 годам лишения свободы.

А в 2004 году Лефортовский суд Москвы приговорил к семи годам тюрьмы майора милиции ОВД «Нижегородский» Игоря Алямкина, оформившего регистрацию в столице чеченской террористке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. В 2014 году в Крыму был задержан подозреваемый в причастности к теракту 41-летний Хасан Закаев.

Московский окружной военный суд признал его виновным в том, что он организовал доставку оружия и взрывчатки террористам, Закаев получил 19 лет колонии строгого режима.