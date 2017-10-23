Неизвестный ножом ударил в горло журналистку «Эха Москвы»

Неизвестный мужчина ворвался днем 23 октября в редакцию «Эха Москвы» и ранил днем ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр, журналистка госпитализирована, сообщил «Интерфаксу» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Потерпевшая ранена в шею, угрозы ее жизни нет.

Пострадавшей понадобилась операция, но, по словом врачей, угрозы для ее жизни нет, сообщается на сайте «Эха». Ее состояние оценивается как средне тяжелое.

«Мне известно, что она дышит», - уточнил Венедиктов. В то же время источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что журналистка находится в тяжелом состоянии.

Как передает телеграм-канал Mash, преступник пришел на проходную здания на Новом Арбате, где арендует помещения «Эхо Москвы», брызнул из газового баллончика в лицо охраннику, после чего поднялся на 14-й этаж на лифте. Там нападавший подошел к рабочему месту Татьяны Фельгенгауэр (она осталась в редакции после утреннего эфира) и полоснул ее ножом по горлу. В телеграм-канале сообщается, что у журналистки непроникающее ранение в шею с передней стороны.

«Нападавший ничего не кричал, все было тихо и молча. Он подошел, приобнял и нанес ранение»,

- рассказал «Медузе» замглавреда радиостанции Сергей Бунтман. Он рассказал также, что травмы получили охранники: один получил легкое ранение при задержании, у другого травмирована роговица глаза.

Журналистка знает нападавшего

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили информацию о нападении и сообщили, что мотивы преступления устанавливаются. Источник РИА «Новости»сообщил, что причиной нападения стал личный конфликт.

Фельгенгауэр знакома с человеком, который на нее напал, сообщает источник «Интерфакса», основная версия этого преступления - хулиганство.

Венедиктов называет произошедшее вооруженным бандитским нападением.

В Генеральной прокуратуре назвали вопиющей историю с нападением на Фельгенгауэр. «Мы держим ситуацию на контроле», - заявил официальный представитель ведомства.

«По предварительным данным, причиной нападения на журналистку стал личный конфликт,

не имеющий отношения к работе. Уголовное дело по факту нападения в ближайшее время будет возбуждено полицией», — отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.



Татьяна Фельгенгауэр — журналист, корреспондент и ведущая программ радиостанции «Эхо Москвы», заместитель главного редактора. Приходится падчерицей военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру. Татьяна работает на радиостанции «Эхо Москвы» более 10 лет.