Сила привычки: 200 тысяч британских водителей ежегодно ездят по встречке в Европе

Ежегодно около 200 тысяч британских водителей по ошибке выезжают на встречную полосу на дорогах европейских стран с правосторонним движениям. Такие данные сообщила страховая компания Churchill по результатам опроса двух тысяч автомобилистов из Великобритании, пишет «Коммерсант».

Согласно результатам исследования, 2% от общего числа британских автотуристов во время поездок в Европу часто ездят по неправильной стороне дороги, так как привыкли к левостороннему движению на родине.

Также в ходе опроса выяснилось, что примерно половина водителей из Великобритании не знает о зарубежных правилах дорожного движения и требованиях к техническому состоянию автомобилей.

«К сожалению, водители очень часто выезжают на встречную полосу, и повезло, что пока не было серьезных аварий, - отметил глава отдела автострахования Churchill Стив Баррет. - Водители в Великобритании знают о существовании различий в правилах дорожного движения с континентальной Европой, но не углубляются в эти нюансы».