В Каталонии назначена дата заседания, от которого ждут голосования за независимость

Каталонские сепаратисты назначили ключевое заседание в парламенте на четверг, 26 октября, сообщает AP со ссылкой на представителя каталонской сепаратистской коалиции. Многие опасаются, что пленарное заседание станет прикрытием для голосования по вопросу об объявлении независимости Каталонии от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон попросил парламент обсудить и выставить на голосование вопрос о том, как ответить на план центрального испанского правительства по установлению контроля над северо-восточным регионом.

Как передает Fox News, левая партия, выступающая за независимость Каталонии, призвала к «массовому гражданскому неповиновению» после беспрецедентной попытки испанского правительства впервые запустить 155-ю статьи конституции, в результате чего Мадрид получит право прямого управления регионом.

155-я статья конституции Испании гласит, что если "автономное сообщество не выполняет обязательства, налагаемые конституцией или другими законами, или ее действия наносят серьезный ущерб интересам Испании, правительство предварительно обращается с требованием к президенту автономного сообщества и, если оно будет оставлено без внимания, с одобрения абсолютного большинства сената может принять необходимые меры, чтобы заставить последнего выполнить эти обязательства или для защиты упомянутых интересов". В статье говорится, что для осуществления этих мер правительство может давать инструкции всем властям автономных сообществ". С 1978 года, когда была принята конституция, закрепившая в стране демократическое правление после падения режима Франко, и до сих пор эта статья не применялась.

19 октября истек срок ультиматума, объявленного Мадридом Каталонии.

Правительство страны требовало от лидера региона Карлеса Пучдемона, чтобы он поставил точку в вопросе, объявиления Каталонией независимости.

Между тем в Еврокомиссии заявили, что введение прямого управления в Каталонии - это конституционное право Мадрида. Об этом сказал в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас, отвечая на вопросы журналистов об экстренных мерах, принятых Мадридом в ответ на каталонский референдум, передает ТАСС.

В Каталонии 1 октября прошел референдум по вопросу о выходе автономии из состава Испании. Участие в народном голосовании приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев.