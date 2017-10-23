Запрещенную и разрешенную проституцию показали на карте Европы

Чешский картограф Якуб Марьян создал карту проституции в Европе. На этой карте он обозначил разными цветами страны, где древнейшая профессия легализована и запрещена.

Также картограф обозначил, какое может быть тягчайшее наказание за секс-торговлю в европейских странах.

В частности, карта демонстрирует, что в Восточной Европе караются исключительно работники интим-сферы, а не их клиенты. А в ряде стран, включая Италию, Испанию и Великобританию, проституция легализована, однако бордели находятся вне закона.

В противовес им в Германии, Венгрии, Нидерландах, Австрии и Латвии проституция разрешена и контролируется государством.