В Литве установили таблички у советских памятников: «Это исторческая неправда!»

В Биржайском районе Литовской Республики у памятников советским воинам-освободителям в субботу, 21 октября, установили таблички, на которых пояснялось, что «идеологические надписи советского периода» не соответствуют исторической правде.

Отмечается, что муниципалитет Биржайского района принял решение установить такие таблички у памятников вблизи захоронений солдат Красной армии.

На табличках, в частности, написано: «Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде».

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В то время российское посольство назвало такой поступок гнустным и заявило, что таблички оскорбляют память солдат, погибших в 1944 году при освобождении территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков.