Автомобилистов в Дубае теперь будут штрафовать за намаз на обочине

Водителей в Дубае (ОАЭ), которые паркуют свои автомобили на обочине дороги для совершения намаза, будут штрафовать на 500 дирхамов (136 долларов). Об этом объявил глава Департамента дорожного движения полиции эмирата Саиф Мухайр Аль-Мазруи, передает Gulf News.

По словам чиновника, остановка на придорожных территориях является опасным нарушением, которое может привести к смертельным авариям, особенно на автомагистралях.

Нововведению предшествовала автоавария, произошедшая в Дубае в минувшую субботу, 21 октября, когда водитель врезался в людей, совершавших намаз на обочине шоссе, отмечает сайт «Русские Эмираты». В результате инцидента два человека погибли и еще шестеро получили травмы, трое из них - тяжелые.

Аль-Мазруи рассказал, что за 15 минут до этой аварии четыре других автобуса были припаркованы на обочине дороги в нескольких метрах от места ДТП, и оттуда вышли рабочие для совершения молитвы, но полицейские попросили их направиться в ближайшую мечеть. «Субботняя авария - это важное послание другим водителям о том, как опасно останавливаться на обочине дороги вблизи потока движения», - добавил он.

Dh500 fine for stopping vehicles to pray on roadside