Ксения Собчак рассказала о поступавших в ее адрес угрозах

Объявившая недавно о своих президентских амбициях телеведущая Ксения Собчак рассказала журналистам программы «Новые русские сенсации» телеканала НТВ о том, что в ее адрес поступали конкретные угрозы, из-за чего ей вместе с мужем Максимом Виторганом пришлось уехать в отпуск для того, чтобы организовать охрану в Москве.

«Моя фамилия была в так называемом расстрельном списке. Мне эта информация показалась достоверной», - сказала Собчак.

При этом Ксения заявила о своей любви к Родине.

«Я, правда, в этом смысле большой патриот своей страны, люблю ее культуру, люблю людей, те традиции, культурный код, который нас объединяет», - сказала она.

Однако, несмотря на угрозы, звездная пара не собирается эмигрировать.

«Мы оба хотим жить в России. Мы здесь работаем, родились, выросли. У меня огромное количество рабочих мест, которое я даю людям, я делаю массу интересных проектов. Почему я должна из-за кого-то уезжать?» - сказала она.

При этом телеведущая выступает против политических и социальных потрясений.

«Я всегда говорила, что против революции.

Взрыв этот сметет абсолютно всех - и меня в первую очередь, и моих друзей-либералов, и государственников, он сметет всех, он не выгоден никому»,

- сказала она.

Позднее Ксения Собчак написала в своем Facebook о том, что не давала интервью «Новым русским сенсациям» после объявления о выдвижении в президенты России. Телеведущая подчеркнула, что интервью было записано год назад, но не вышло в эфир.