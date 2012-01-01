Напавший на журналистку «Эхо Москвы»: Она изводила меня сексуально! (видео)

Как удалось выяснить журналистам, совершивший нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Борис Герц является уроженцем Грузии, в последнее время он постоянно проживал в Израиле. На допросе преступник заявил, что обладал телепатической связью с пострадавшей, которая, по его словам, «изводила его сексуально».

«Я никогда не был с ней знаком в реальности, но видел и чувствовал ее. Она была слишком навязчивая, она была у меня в голове. Телепатический контакт с ней был с 2012 года. Два месяца она меня сексуально преследовала. Каждую ночь, используя телепатический контакт, она изводила меня сексуально», - сказал злоумышленник во время допроса.

В свою очередь, блогер Илья Варламов нашел в Сети дневник, который якобы вел Борис Гриц. В публикации от 14 сентября 2017 года тот, в частности, пишет о том, что его «уже тошнит» от Фельгенгауэр.

«То, что сейчас происходит, – это сексуальное домогательство. Пользуясь тем, что заблокировать телепатический контакт сложнее, чем физический, Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня, утром, днем, ночью. Это продолжается уже пару недель. На все мои попытки остановить это преследование Татьяна не обращает внимания», - написано в посте.

Автор публикации добавляет, что через несколько недель приезжает в Москву, и если «это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными».

Напомним, днем 23 октября неизвестный злоумышленник ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы», где ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Пострадавшая была госпитализирована в Институт Склифософского. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.