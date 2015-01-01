Страшные раскопки: эстонец обнаружил на своем участке останки 15 человек

В субботу на Сааремаа в Ансекюла была обнаружена братская могила времен Второй мировой войны, в которой были найдены останки 15 красноармейцев, пишет Saarte Hääl.

Четыре года назад Кристьян фон Воверн, занимающийся разведением лошадей в Ансекюла на хуторе Теэяэре, нашел на своей земле ручную противотанковую гранату. Поскольку он слышал о похороненных неподалеку солдатах, он решил заняться раскопками. «У меня лошади, и я боялся, что погибшие вместе с оружием находятся под слишком тонким слоем земли, и это может быть опасным для моих животных», - объяснил он.

Он начал раскопки на небольшом экскаваторе, и вскоре из-под земли начали появляться осколки и фрагменты тел.

Убедившись, что останки находятся достаточно глубоко, Воверн сделал фотографии находки и вновь завалил яму землей.

«Поначалу говорили, что немцы застрелили русских, но, скорее, было так, что осенью 1941 года они попали под бомбардировку немецкого самолета, а после тела собрали и сбросили в воронку, образовавшуюся от взрыва», - говорит Воверн. «Пожилые люди тоже говорят о бомбардировке, на телах погибших нет следов пулевых ранений. В основном это фрагменты тел, у одного была лишь нижняя часть туловища, еще у одного солдата в голове осколок. Все патроны и снаряжение погибших были новыми и неиспользованными, они не успели сделать ни единого выстрела».

Кристьян рассказал о своей находке работающему в музее Таниэлю Варесу, который в свою очередь связался с занимающимся восстановлением военных памятников Леонидом Кушнаревым.

На прошлых выходных могилу снова раскопали и нашли останки 15 солдат.

Среди погибших, предположительно, два офицера, судя по петлицам на форме одного из погибших и трем звездочкам у горловины. «Один продолжал сжимать в руке гранату, это граната, которая уничтожает все вокруг себя в радиусе 25 метров», - рассказал Кристьян фон Воверн.

И Кушнарев уверен, что солдаты погибли при бомбардировке. «Очевидно, они передвигались в колонне, потому что оборудование было целым, - сказал он. - Найти останки 15 солдат - для нас это очень много, это большой успех».