В СБУ Украины заявили о покушении на Порошенко

Служба безопасности Украины заявила о готовящемся покушении на президента Петра Порошенко во время его визита в Авдеевку. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщили в пресс-центре СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности разоружили группу лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы», - сообщили в СБУ.

Двух членов группировки во время задержания ликвидировали. При себе у них была снайперская винтовка Steyr-Manlicher с оптическим прицелом, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивных противотанковых гранаты, две ручных гранаты и три РГД-2 с запалом.

В СБУ также сообщили, что ликвидированные лица принимали участие в беспорядках в Киеве. Следствие по данному делу продолжается.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины расследует два уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь президента Петра Порошенко.