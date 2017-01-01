МИД: на напавшего с топором на людей 17-летнего латвийца полиции жаловались еще летом

Швейцарская полиция еще летом получила жалобы о поведении 17-летнего гражданина Латвии, который вчера с топором напал на нескольких человек, сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис.

Известно, что подросток 4 года назад переехал в Швейцарию с матерью, которая вышла замуж за местного жителя. У юноши нет швейцарского гражданства, но есть вид на жительство. «Он учился в местном ремесленном колледже и еще летом полиция получала жалобы. На данный момент он арестован, идет расследование», - рассказал Егерманис.

На данный момент нет определенного ответа на вопрос о возможной выдаче Латвии молодого человека: надо смотреть как будет проходить расследование и судебный процесс «Варианты могут быть разные, в зависимости от того, какую меру наказания ему назначит местный суд», - отметил сотрудник МИДа.

Как уже сообщал портал, 17-летний гражданин Латвии вечером в воскресенье в Швейцарии совершил нападение с топором, в результате которого пострадали семеро взрослых и восьмимесячный младенец. Полиция ранила несовершеннолетнего нападавшего и задержала, сообщает «The Local».

Пострадали пять женщин в возрасте от 21 до 39 лет, а также двое мужчин - 35 и 72 лет, сообщает полиция. Один из мужчин пострадал тяжело. Во время нападения из коляски выпал восьмимесячный младенец, который также был доставлен в больницу.