США отказались предоставить Москве доступ к генконсульству РФ в Сан-Франциско

Американские власти отказались предоставить российским дипломатам доступ в здание генконсульства в Сан-Франциско, чтобы те могли вывезти из него консульский архив. Об этом сообщается в Facebook российского посольства в Вашингтоне.

«Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства. 23 октября архив передан в посольство», — сообщили российские дипломаты

«Консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения.

Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции», — указали в посольстве.

Кроме того, в сообщении говорится, что «пренебрежительное отношение Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России».

11 октября российские флаги были сорваны со зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. По версии США, эти объекты лишены дипломатического иммунитета. В Москве, в свою очередь, назвали случившееся произволом и заявили о неприемлемости подобных действий, поскольку генконсульство, несмотря на закрытие, все еще остается собственностью России.