Возле Нигерии пираты похитили моряков немецкого корабля

Пираты напали на морской контейнеровоз Demeter, когда он находился в заливе Биафра к югу от нигерийского города Порт-Харкорт. Судно принадлежит гамбургской судоходной компании Peter Döhle Schiffahrts-KG и зарегистрировано в Либерии.

Восемь пиратов с быстроходной моторной лодки пробрались на корабль и похитили шестерых членов экипажа, включая капитана судна, сообщило в понедельник, 23 октября, международное агентство Sea Guardian. Инцидент произошел 21 октября.

После того как пираты покинули борт судна, Demeter продолжил движение с 12 оставшимися на борту членами экипажа, которые в результате нападения не пострадали. В данный момент корабль уже находится в безопасных водах.

Похищенные моряки не являются гражданами Германии, сообщает агентство MTI Networks. Их гражданство, в целях безопасности, не сообщается.

Всего за первые девять месяцев этого года в международных водах был зафиксирован 121 случай пиратства и вооруженного грабежа.

Ранее пираты захватили крупное рыболовецкое судно у берегов Сомали, чтобы использовать его как мобильную базу для рейдов в регионе Африканского рога.