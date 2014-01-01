ООН: Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире

на брифинге о гуманитарной ситуации в Украине помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что Оккупированный Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов в мире.

Кроме этого, более 2,5 тысячи мирных жителей стали жертвами вооруженного противостояния, а более 1,6 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами.

Assistant Secretary-General for Humanitarian Affairs, and De puty Emergency Relief Coordinator, Ursula Mueller

Как уже сообщал наш портал, за два года в Донецкой и Луганской областях ранения в результате взрыва мин получили почти 5,3 тыс. человек. По словам специалистов, статистику начали собирать в середине 2015 года, поэтому она не является полной по количеству раненных с начала боевых действий в 2014 году.

В частности, на основе данных, представленных гражданскими военными администрациями Донецкой и Луганской областей, известно о 5284 раненых, среди которых 81 человек - это дети.