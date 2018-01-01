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Россия размещает в Крыму ракетный комплекс С-400

Korrespondent.net
Комплекс С-400 «Триумф» | Фото: RIA Novosti/Scanpix

В феврале 2018 года полк зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф заступит на боевое дежурство в Севастополе. Об этом сообщил российский генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, передает ТАСС.

«В Севастополе началось перевооружение зенитного ракетного полка С-300ПМ на новую систему ПВО С-400. Сейчас боевые расчеты принимают технику, потом запланированы контрольные стрельбы», - рассказал Севостьянов.

Как отмечается, в 2018 году зенитный ракетный полк в Феодосии получит дивизион С-400 и системы ПВО малой дальности Панцирь-С.

Зенитный ракетный комплекс ПВО-ПРО С-400 Триумф предназначен для нейтрализации любых средств воздушного нападения в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей сфера действия системы расширяется до 600 километров.

Напомним, на территории аннексированного Крыма находятся 22,9 тысяч военнослужащих России и 30 танков.

Крым Россия
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