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СМИ: Украина просит экстрадировать заказчика убийства Вороненкова

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Генеральная прокуратура просит Россию экстрадировать в Украину подозреваемого в заказном убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова Владимира Тюрина. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на источник в ГПУ.

По его словам, запрос об экстрадиции был отправлен 9 октября. Ответа России пока нет.

Напомним, ранее в ГПУ сообщили, что организатором убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова является российский «вор в законе», гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин.

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