В Греции зажжен огонь для зимних Олимпийских Игр 2018 года в Пхенчхане

На развалинах храма богини Геры в Олимпии на греческом полуострове Пелопоннес состоялась торжественная церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Греческая актриса Катерина Леху, выступающая в роли «Верховной жрицы», произнесла молитву богам и зажгла огонь в факеле.

Изначально зажжение должно было пройти с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца, но из-за погодных условий для зажжения был использован запасной огонь, передает ТАСС.

Данный ритуал уходит корнями в древнегреческие Олимпийские игры, являясь напоминанием знаменитой легенды о титане Прометее, укравшего огонь у Зевса и подарившего его людям.

«Мы собрались со всех концов мира, чтобы отдать должное уникальному дару, который древние греки дали человечеству, - заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. - Три тысячи лет назад на этой земле прошли первые Олимпийские игры. Олимпийские ценности родились здесь в Олимпии. И сегодня олимпийские ценности - мир, уважение, понимание как никогда важны в нашем хрупком мире».

Первым факелоносцем, которым по традиции должен быть греческий спортсмен, оказался участник Олимпиады 2014 года в Сочи лыжник Апостолос Ангелис. Эстафету у него принял бывший южнокорейский футболист Пак Чи Сон.

В течение недели эстафета олимпийского огня пройдет по территории Греции. 31 октября символ будет торжественно передан оргкомитету Игр-2018 и, преодолев 5 тысяч км на восток, 1 ноября отправится в путешествие по девяти южнокорейским провинциям. Олимпийские игры стартуют в Пхенчхане 9 февраля.