Канадского водителя крупно оштрафовали из-за громкого пения за рулем

Водитель Тауфик Моалла рассказал журналистам, что он ехал в магазин за рулем Mazda CX-7, и в какой-то момент по радио в его машине зазвучал хит 1990-х годов Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) группы C&C Music Factory's. Он начал подпевать и жестикулировать в такт музыке.

Однако в результате машину остановили полицейские, которые не оценили вокальные данные водителя и спросили у него, почему он так громко кричит. По словам Моаллы, он пытался объяснить полицейским, что всего лишь подпевал песне по радио, но не убедил стражей порядка, которые выписали ему штрафную квитанцию.

Канадец заявил, что намерен оспаривать это наказание в судебном порядке. В то же время полицейские утверждают, что водителя оштрафовали не за пение, а громкие крики, что является нарушением общественного порядка.