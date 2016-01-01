Аэропорт Одессы и метро Киева подверглись атакам хакеров

Информационная система международного аэропорта Одессы и компьютерная сеть метро Киева подверглись 24 октября хакерской атаке. Об атаке на сеть аэропорта сообщается на его странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, и приносятся извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания.

Как сообщает одесское издание Timer, кибератака повлияла на работу внутренних служб аэропорта, отвечающих за оформление пассажиров, которое теперь занимает больше времени.

Атаке подверглась и компьютерная система киевского метро, из-за чего там не работают банковские сервисы. «Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass)», - говорится в сообщении киевского метрополитена в Facebook.

По данным источников издания Frontnews, речь может идти об одной из модификаций вируса Petya.A, который использовался в июньской атаке.

Также не работает сайт Государственной авиационной службы Украины, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что в связи с получением ряда сообщений о росте киберугрозы принимаются меры по повышению информационной безопасности. Сообщалось, что атакован и сайт самого министерства около 13:10 и вскоре был отключен. «Мининфраструктуры принимает меры по повышению информационной безопасности», - сказала пресс-секретарь министра инфраструктуры Марина Томко.

Напомним, что за последние полгода по миру прокатились уже две волны атак вирусов-шифровальщиков: 12 мая произошла атака вируса WannaCry, а 27 июня вирус-вымогатель Petya поразил сети около 80 организаций в России и правительственную сеть на Украине.

Оба вируса проникали на компьютеры, работающие на базе Windows, шифровали содержимое жестких дисков и требовали выкуп за восстановление данных.

Атака вируса WannaCry затронула сотни тысяч компьютеров более чем в 150 странах, а атака Petya - свыше 10 тысяч компьютеров в 65 странах. От вирусов пострадал ряд российских компаний, включая «МегаФон» и «Роснефть», а в результате атаки Petya были зафиксированы единичные случаи заражения компьютеров в банках.

Вирус-вымогатель, который блокирует доступ к данным и требует 300 долларов в биткоинах за разблокировку, известен в различных модификациях еще с 2016 года.

Вредоносная программа распространяется через спам-письмо. В частности, первые версии Petya маскировались под резюме. Когда пользователь открывал зараженное письмо, на экране появлялась Windows-программа, требовавшая прав администратора.

Народный депутат Верховной Рады от «Народного фронта», член коллегии МВД Украины Антон Геращенко и СБУ заявили, что кибератака была организована российскими спецслужбами. В августе был задержан 51-летний житель города Никополь Днепропетровской области, подозреваемый в распространении вируса Petya.A.



