Кит заплыл в акваторию Владивостока и попал на видео

Житель Владивостока стал очевидцем любопытного зрелища - появления кита в Амурском заливе. Об этом пользователь сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Сообщение он сопроводил короткой видеозаписью события. «Малый полосатик в Амурском заливе. Удачная прогулка на обеденном перерыве», - написал очевидец.

В комментариях пользователь уточнил, что видел кита во время прогулки днем во вторник, 24 октября. Как уточняет агентство ИА PrimaMedia, млекопитающее видели в акватории мыса Кунгасный.

На видео морской обитатель проплывает совсем недалеко от берега. Он спокойно плещется в волнах, не проявляя никакого беспокойства.



Малый полосатик в Амурском заливе. Удачная прогулка на обеденном перерыве. Публикация от Al.Al.Berg (@al2berg) Окт 23 2017 в 8:50 PDT

В самом появлении кита в акватории Владивостока нет ничего необычного. Этих животных можно увидеть здесь каждый год, отмечает Newsbox24.tv.

Тем не менее появление кита в заливе небезопасно. Дело в том, что средние размеры полосатика составляют 8-8,5 метра при весе восемь тонн. Таким образом, если кит подплывет слишком близко к берегу, он может застрять на мелководье и погибнуть.





