Украина отказала Саакашвили в политическом убежище, он попросил защиты у народа

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины отказала экс-губернатору Одесской области и экс-президенту Грузии, а ныне лидеру украинской партии «Рух нових сил» Михаилу Саакашвили в политическом убежище, о чем объявил журналистам генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Если я ранее заявлял, что он имеет статус, который исключает любой способ его депортации или экстрадиции, то сейчас Государственная миграционная служба, куда он написал заявление, отказала ему в статусе беженца», - приводит слова Луценко телеканал «112 Украина».

«Господин Саакашвили, как всегда, в суд с обжалованием этого решения не обратился. Поэтому сейчас он апатрид, без всяких специальных обстоятельств, которые бы могли исключить его депортацию или экстрадицию. И Государственная миграционная служба знает это точно», - добавил он.

11 сентября Саакашвили попросил о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите из-за преследования грузинской власти. 12 сентября Генпрокуратура Украины начала проводить проверку полученного 5 сентября запроса прокуратуры Грузии об аресте и экстрадиции Саакашвили.

В Грузии он проходит как обвиняемый по четырем уголовным производствам, в том числе за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или с применением оружия, и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, злоупотребление служебным положением должностным лицом.

До этого 9 сентября Саакашвили прорвался через границу Украины из Польши, несмотря на сопротивление силовиков, о чем было заведено уголовное дело по факту незаконного проникновения в страну.

Сейчас Саакашвили находится на Украине, и 22 октября представил протестующим на площади Конституции у Верховной Рады в Киеве разработанный им «План спасения Украины за 70 дней». 17 октября несколько тысяч человек с флагами «Национального корпуса», созданного на базе батальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело, партий «Свобода», «Батькивщина», «Самопомощь», «Гражданская позиция», партии «Рух нових сил» начали бессрочный митинг протеста у Верховной Рады. Они потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Саакашвили попросил защиты у народа Украины

Саакашвили попросил киевлян защитить его от президента Украины Петра Порошенко. «Порошенко хочет экстрадировать меня. Я хочу просить защиты у киевлян и порядочных граждан. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня», - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

«Я у них застрял в горле, они хотят меня экстрадировать... Власть, которую мы все привели в результате Майдана, хочет меня экстрадировать по делу, которое завели после окончания Майдана в отместку за то, что я участвовал в Майдане. Я прошу защиты у народа Украины», - сказал он.

Политик принял решение переместиться к протестующим на «площадь Изменений» перед Верховной Радой и призвал лидеров оппозиции - мэра Львова Андрея Садового, главу координационного совета партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко - поддержать его, передает ТАСС.

Саакашвили также призвал соратников обсудить вопрос о том, чтобы «не дать барыгам возможность извратить идею спокойного выражения мнения гражданами». «Намерения наши мирные и спокойные. Я также прошу защиты у народа Украины», - добавил он. Саакашвили не исключил, что в отношении него могут быть предприняты попытки выдворения за пределы страны - в Грузию.

На заседании Совета регионального развития Луценко заявил, что протестующие хотят переворота. «Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая куча людей, около 150-200 человек, которые, объявив себя праведниками, требуют от власти делать только то, что они затеяли при поддержке финансов из-за границы. Силовыми методами, с помощью покупки автоматического оружия и организации складов оружия, они хотят навязать государству свои мысли. Я заявляю, что это у них не выйдет», - сказал Луценко.





