Заявление Собчак о том, что «Крым не наш», вызвало бурную реакцию

Заявление телеведущей Ксении Собчак об «украинском Крыме», сделанное на ее первой пресс-конференции в качестве выдвинувшегося кандидата в президенты России, сразу же стало одной из самых громких новостей дня, вызвав крайне негативную реакцию в кругах политиков, политологов и патриотов.

Собчак заявила журналистам, что действия России с Крымом противоречили международному праву. «С точки зрения международного права Крым - украинский... Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», - заявила она на пресс-конференции во вторник.

Она подчеркнула, что

отношения с Украиной очень важны для России, и их необходимо нормализовать.

«Украина - это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения - это, наверное, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно», - сказала она. Но, по словам Собчак, эта тема требует дальнейшего обсуждения и поиска компромиссов. «Как просто женщина Ксения Собчак, я могу сказать: сейчас для России и Украины самое важное - восстановить нашу дружбу любой ценой», - добавила она.

Подобные слова политики в самом Крыму расценили как угрозу национальной безопасности России.

«Заявление об украинской принадлежности российского региона - это фактически угроза национальной безопасности России. Для нее Крым - это Украина, ей глубоко наплевать на полуостров с двумя миллионами российских граждан и геополитическими интересами нашей страны, в том числе и в Черном море», - заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский призвал телеведущую Ксению Собчак не размениваться на «дешевый популизм». Он считает, что, прежде чем делать столь громкие заявления, нужно глубоко и системно разбираться в сути вопроса, а не руководствоваться эмоциями и возможными указаниями.

«Поднимать вопросы в отношении незаконности или несоответствия референдума правовым нормам - это по меньшей мере безответственно. А вообще, это попахивает обычным дешевым популизмом. Считаю, что люди ответственные не должны размениваться на такую дешевку», - сказал Полонский, отметив, что такие заявления идут вразрез с самим главным и основным - волеизъявлением крымского народа.

«Если бы человек, делающий эти заявления, глубоко знал суть вопроса, он знал бы, что есть сторона справедливости.

Мы прекрасно понимаем, что по справедливости Крым всегда был, есть и будет российским и по справедливости и по воли людей, которые проживают в Крыму и в России, Крым всегда был таковым и таковым останется», - подчеркнул вице-премьер правительства Крыма, напомнив, что волеизъявление крымчан проходило в строгом соответствии как с нормами действующего в тот момент законодательства тогда еще Автономной Республики Крым, так и с нормами международного права.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Собчак не понимает реальной ситуации по Крыму, а установление нормальных отношений с Украиной, о которых неоднократно говорилось в России, возможно «только не за счет страданий жителей полуострова». Он полагает, что за кандидата в президенты Собчак проголосует не более 4-5% избирателей. «Протестный электорат в России невелик», - заметил парламентарий. Он также подчеркнул, что точку зрения крымчан, настроение жителей полуострова, их позицию разделяют большинство граждан России.

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, которая перебралась в Думу из Крыма,

назвала слова Собчак неуважением к людям и к собственной родине.

«Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь - это Россия», - заявила Поклонская. По ее словам, крымчане, рискуя собственными жизнями, вернули себе родину. «Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: неуважении к людям и к собственной родине», - добавила депутат.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что позиция Собчак по вопросу Крыма «совершенно очевидна - и эта позиция противоположна тому курсу, которую проводит наша действующая власть».

«Соответственно, она будет консолидировать вокруг себя протестный электорат. Сделав заявление по Крыму, она уже послала и определенный месседж на Запад. И оттуда, вполне возможно, придет, во-первых, и поддержка. И во-вторых, если Собчак вдруг на выборах получит какие-то весомые проценты и эти проценты по завершении выборов будут оспорены, то Запад примет участие в легитимизации этого результата Собчак, и она сделает на этом очень серьезный политический капитал», - предположил Манойло.

По его мнению, недооценивать Ксению Собчак было бы неверно. «Выглядит она подчас неуклюже и делает разного рода странные заявления. Но на самом деле, сдается мне, все ее действия вовсе не легкомысленны, а абсолютно просчитаны», - заключил он.

По поводу того, может ли телеведущей Ксении Собчак грозить уголовная ответственность за слова о Крыме, который она назвала украинской территорией, юристы расходятся во мнениях.

Одни считают, что ее высказывание - лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.

По словам адвоката Оксаны Михалкиной, Собчак может грозить уголовная ответственность в том случае, если эксперты найдут в словах телеведущей признаки экстремизма. «Уголовную ответственность за сепаратизм еще никто не отменял. Но для возбуждения уголовного дела необходима экспертиза. Если эксперты найдут в этой фразе признаки экстремизма или сепаратизма, то Собчак могут привлечь к уголовной ответственности», - сказала она.

Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в свою очередь, отметил, что в России более 20 человек привлечены к уголовной ответственности за фразы, аналогичные высказанной телеведущей. Уголовные дела были возбуждены по статье УК РФ 280.1 (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), максимальная санкция которой составляет пять лет лишения свободы. «Сейчас в Крыму судят крымского татарина Сулеймана Кадырова за такую же фразу... Всего по стране (привлечены к ответственности) минимум 20 человек за высказывания о принадлежности полуострова, которые даже не были призывами», - рассказал Чиков.

Он считает, что заявление Собчак - пример свободы выражения мнения. «Нет оснований привлекать никого из них - ни Собчак, ни остальных.

Это реализация конституционного права на выражение мнения, которое не может преследоваться государством»,

- отметил адвокат, отметив, что при наличии остальных уголовных дел и отсутствии реакции на слова Собчак встает вопрос о равенстве перед законом.

Адвокат Игорь Трунов считает, что оснований для привлечения Собчак к ответственности нет. «Это заявление политика, который собирается баллотироваться на пост президента, спектр политических лозунгов в таком случае шире допустимого. К тому же она дает анализ произошедшего - того, как Крым отделился от Украины, насколько в рамках международного права была ситуация. Тут нет оснований для привлечения к ответственности. Нельзя сказать, что в данном случае она призывает нарушить территориальную целостность страны, ведь все произошло недавно. Если бы она сказала, например, что Татарстан должен быть отдельной республикой, то основания бы были», - сказал он.

Адвокат Мария Ярмуш также разделяет такое мнение. «Это ее позиция, какой бы она ни была, а в России конституционная свобода слова. И нет закона, который бы запрещал ей свою позицию говорить. К экстремизму она не призывает, чувств верующих не нарушает. Значит, все законно», - сказала Ярмуш.

Но она считает такую позицию фактически предательством. «С точки зрения международного права Крым после проведения референдума является частью России. Конечно, властям Украины это признавать, может, и не хочется, как и многим украинцам, но Ксения Собчак - россиянка. Мало того, она хочет стать президентом нашей страны, а значит, ее высказывания являются предательством интересов собственных соотечественников», - сказала адвокат, подытожив, что никакого наказания с точки зрения российского законодательства Собчак понести не может.



