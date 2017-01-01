Путин пообещал отказ от военной службы по призыву в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уходит от военной службы по призыву и, хотя процесс замедляется в связи с бюджетными ограничениями, через некоторое время она будет отменена. Это заявление он сделал, общаясь с членами национальной сборной WorldSkills Russia, которые поинтересовались, можно ли предоставить право на альтернативную службу для нового поколения чемпионов, сообщает РИА «Новости».

Путин встретился с членами национальной сборной по профессиональном мастерству среди рабочих профессий WorldSkills Russia, занявшей первое место в общекомандном зачете по баллам в ходе 44-го чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017.

58 конкурсантов и 52 эксперта из 24 регионов страны участвовали в соревнованиях по всем 52 компетенциям WorldSkills International. Помимо высокого результата по баллам, российская сборная заняла пятое место по количеству медалей - 11, из них шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая.

«Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву», - сказал им Путин. Он посетовал на бюджетные ограничения, но пообещал, что работа будет продолжаться и дальше. «Так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неактуален», - добавил президент.

Он также напомнил о создании в стране научных рот и сказал, что Минобороны будет создавать, «условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки».

Путин отметил, что в данный момент «готового рецепта» применения подобной идеи на практике нет.

В Минобороны сформировано 12 научных рот, где проходят службу 648 человек, и четыре спортивные роты - там служит 381 человек. С 1 января этого года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь отсрочка на весь период обучения положена не только студентам, но и тем, кто обучается в образовательных организациях среднего профессионального образования.

Генштаб сообщал о резком сокращении числа призывников. В осенний призыв в армию РФ, начавшийся в октябре, в 2017 году будет направлено 134 тыс. человек: это на 18 тыс. меньше, чем пошли служить в осенний призыв год назад. В Генштабе объяснили, что существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

В настоящее время срок военной службы по призыву в России составляет один год.



