Трампа закидали флагами России

Президента США Дональда Трампа закидали флажками с российским триколором в здании конгресса на Капитолийском холме. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел перед обедом, на котором глава государства планировал встретиться с сенаторами-республиканцами. Когда Трамп проходил мимо журналистов, неизвестный бросил в его сторону пачку флажков с криками «Трамп — это измена».

Президент не отреагировал на происходящее. Протестующий был задержан охраной здания.

30 апреля в Пенсильвании между трибуной, с которой Трамп произносил речь перед своими сторонниками, и снимающей мероприятие камерой неизвестный подбросил в воздух несколько российских флажков.

24 февраля с Трампом произошел похожий инцидент. На Конференции консервативных политических действий неизвестные, как утверждается, достали российские флажки с написанным на них именем президента США и начали раздавать их присутствующим. Ответственность за акцию взяло на себя движение Americans Take Action («Американцы начинают действовать»).