Саудовская Аравия на постройку инновационного города потратит $500 млрд

Наследник саудовского престола Мухаммед бен Салман собирается построить на берегу Красного моря инновационный город. Как сообщает Bloomberg, на строительство планируется выделить $500 млрд.

Строительство проинвестирует правительство Саудовской Аравии, инвестфонд королевства Public Investment Fund, а также местные и международные частные инвесторы. Всего предполагается привлечь 500 млрд долларов. Город будет называется NEOM.

«Саудовская Аравия в рамках стратегии развития до 2030 года создаст глобальный город нового поколения Неом, инновационный хаб, который станет глобальным центром пересечения цивилизаций», — говорится в презентации нового проекта.

«Неом будет построен с нуля, на новом месте, это уникальная возможность построить город, который будет выделяться из всего, что строилось на протяжении сотен лет», - заявил принц.

Площадь города будущих поколений составит 26 тысяч квадратных километров, место для него выбрано на севере страны. По задумке создателей, Неом должен связать экономически арабские страны, Африку, Азию, Европу и Америку.