Пострадавшим от ураганов в США выделят 36,5 млрд долларов

Сенат конгресса США принял законопроект о выделении 36,5 млрд долларов на оказание помощи районам страны, пострадавшим в результате недавних ураганов и лесных пожаров. Текст ранее уже был поддержан Палатой представителей, теперь он отправится на подпись к президенту Дональду Трампу.

Во время обсуждения нового законопроекта сенаторы-демократы упрекнули администрацию президента Дональда Трампа в том, что она действует слишком медленно.

Как отмечает ТАСС, из этой суммы 18,7 млрд предназначены для Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, которое, в частности, занимается ликвидацией последствий ураганов, ударивших по Техасу, Флориде и Пуэрто-Рико. Эти средства также могут быть использованы для выдачи льготных кредитов населению.

16 млрд пойдут на страховые выплаты лишившимся крова местным жителям, участвующим в специальной госпрограмме, бюджет которой уже исчерпан. 1,27 млрд будут потрачены на закупку продовольствия для жителей Пуэрто-Рико. Пожарные службы, сражающиеся с лесными пожарами в Калифорнии, согласно законопроекту, получат из бюджета 576,5 млн.

Это уже не первый законопроект об оказании помощи пострадавшим от ураганов. В начале сентября конгресс утвердил выделение 15,25 млрд долларов, которые предназначались для Техаса.