Новый сексуальный скандал: эстонец, член правления Tesla, обвиняется в домогательствах

Фирма венчурного капитала Draper Fisher Jurvetson (DFJ) расследует подозрения в непристойном поведении одного из члена-учредителя компании, этнического эстонца Стива Юрветсона, - сообщают зарубежные СМИ.

Cразу после того, как до руководства дошли слухи о непристойном поведении Юрветсона, kетом фирма наняла адвокатское бюро для расследования? - пишет Postimees со ссылкой на Bloomberg.

Uus skandaal: Eesti päritolu Tesla nõukogu liiget süüdistatakse seksuaalses ahistamises

Официальных жалоб на Юрветсона или других связанных с предприятием инвесторов не поступало, однако расследование продолжается.

По данным Reuters, внутреннее расследование началось в августе в связи с непристойным поведением Юрветсона в отношении одной женщины. Обвинения в сексуальных домогательствах дошли до предприятия в начале лета. Reuters не смог получить комментарий ни от фирмы DFJ, ни от самого Юрветсона.

Проживающий в США Стив Юрветсона является этническим эстонцем. Он является членом правления Tesla Inc и Space Exploration Technologies Corp,

а также ближайшим другом миллиардера Илона Маска.

Скандал за скандалом

Напомним, что, к ак уже сообщал Русский TVNET, в конце сентября делегация, возглавляемая бывшим премьер-министром и нынешним вице-спикером Рийгикогу Таави Рыйвасом и состоящая из эстонских бизнесменов, посетила Малайзию и Сингапур, где на организованной вечеринке некоторые ее представители вели себя не самым лучшим образом.

Поездка была осуществлена при содействии Фонда развития предпринимательства (EAS). Пресс-секретарь EAS Марианн Судаков в телефонном разговоре отметила, что к самому серьезному инциденту, связанному с сексуальным домогательством, сотрудник EAS не имеет отношения. Обвинения в сексуальных домогательствах связаны с вечеринкой, организованной 21 сентября, где присутствовали некоторые члены делегации и проживающие в Малайзии эстонцы.

Позже в редакцию Rus.Postimees поступило заявление Таави Рыйваса, переданное советником вице-спикера.

«Сегодня в СМИ появились публикации, где в числе прочего меня обвиняют в недостойном поведении во время поездки в Сингапур и Малайзию», - отметил Рыйвас.

По словам Рыйваса, заявления о том, что у находившейся на вечеринке женщины были претензии непосредственно к нему, соответствую действительности.

«Мне искренне жаль, что я задел чьи-то чувства. Я лично встречался с этой женщиной, принес ей свои извинения и на этом конфликт был исчерпан», - сообщил политик.

«Несмотря на то, что показания сторон разнятся, это не умаляет того факта, что некоторым из присутствовавших на вечеринке было плохо», - сказал Рыйвас.

Рыйвас принес извинения как от себя лично, так и от всей делегации. «Приносим извинения всем, у кого присутствие на вечеринке вызвало негативные эмоции.

Также прошу прощения у своей жены и детей, которых вся эта ситуация ранила»,

- признал политик.

Как отметил вице-спикер Рийгикогу, по соглашению сторон было решено не обнародовать подробности описанных в СМИ событий. «Я уважаю это соглашение», - подытожил Рыйвас.

«Мисс Эстония» подозревают в сутенерстве

18 октября в эстонских СМИ появилась информация о бывшей «мисс Эстония», которая, предположительно, занималась сутенерством.

Согласно эксклюзивной информации портала Elu24, речь идет о красавице и обладательнице титула «Мисс» Лауре Кыргемяэ.

Бывшая мисс вместе с подругой основала в 2014 году агентство по пиару и модельному бизнесу Invidia Agency OÜ. По сегодняшним данным, в правление фирмы входит Лаура Кыргемяэ.

Проходившая собеседование в агентстве Invidia девушка рассказала порталу Elu24: «За свидания с иностранцами обещали большие суммы – от 1200 до 2000 евро. Иногда расплачивались не деньгами, а дарили одежду, аксессуары или смартфоны».

В 2016 году Кыргемяэ рассказала в интервью порталу Elu24: «По большей части в Эстонии мы занимаемся промо-мероприятиями, сейчас пытаемся пробиться с моделями и за границу,

у нас много красивых девушек, которые заслуживают того, чтобы они были и во многих других местах помимо Эстонии».

У Лауры, девять лет трудящейся в модельном бизнесе, знакомства и партнерские агентства по всей Европе.