СМИ: «Ближний круг» Путина контролирует около $24 млрд

«Члены семьи, старые друзья и друзья, ставшие членами семьи российского президента, владеют активами на общую сумму,

которая составляет десятую часть годового бюджета страны»,

— такие данные приведены в материалах центра исследования коррупции.

OCCRP: «Ближний круг» Владимира Путина может контролировать порядка 24 миллиардов долларов

Как отмечается, речь идет о крупных российских бизнесменах.

«Имена людей, входящих в этот самый «ближний круг», в целом, давно известны: это связанные с нефтегазовыми активами и крупными господрядами бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, а также братья Ротенберги», – говорится в сообщении.

Отдельная часть расследования посвящена людям, которые, предположительно, выполняют роль «кошельков» Путина: среди них ставший известным после публикации «панамского досье» виолончелист Сергей Ролдугин. Двое других — Михаил Шеломов и Петр Колбин также владеют компаниями, которые контролируют активы огромной ценности. Так, Шеломову принадлежит некое общество с ограниченной ответственностью Акцепт, которое получило многомиллионный кредит. от одного из кипрских офшоров.

Сам Путин не раз опровергал владение незадекларированными активами.

Так сколько же на самом деле: 24, 40 или даже 200 миллиардов?

Напомним, британские журналисты состояние президента России оценили в 40 миллиардов долларов.

Более того, как уже сообщал Русский TVNET, в 2015 году глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что богатство президента России Владимира Путина оценили в $200 млрд, что делает его одним из богатейших людей мира.

«Я считаю, что оно (состояние Путина) составляет $200 млрд. После 14 лет у власти и (учитывая) суммы, которые произвела страна, и суммы, которые не были потрачены на школы, дороги, больницы и так далее, все эти деньги - в собственности, хранятся на счетах в швейцарских банках, в акциях, хедж-фондах, управляемых Путиным и его дружками» - заявил Браудер. По его словам, некоторые люди, включая его самого, считают президента России «самым богатым человеком в мире или одним из богатейших людей в мире, с состоянием в сотни миллиардов долларов, украденных у России».

Интервью было приурочено к выходу мемуаров Браудера «Красный бюллетень: правдивая история больших денег, убийства и борьбы человека за справедливость» (Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man's Fight for Justice).