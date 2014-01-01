Почему США тянут с введением новых санкций против России

Как сообщает представитель Госдепартамента США, ведомство продолжает разрабатывать список лиц и компаний, которые подпадают под новые штрафные меры.

В Госдепартаменте США пояснили, с чем связана задержка с исполнением новых санкций в отношении России. В настоящее время идет работа над определением круга российских граждан и организаций, которые подпадают под новые американские санкции, сообщила на брифинге 24 октября представитель ведомства Хизер Нойерт. «Это довольно сложно и может занять некоторое время», - добавила она, - сообщает Deutsche Welle.

Помимо составления списка сотрудники Госдепартамента разрабатывают руководства для американских компаний и «важных союзников и партнеров по НАТО», которых могут затронуть новые санкции. Такие инструкции необходимы, чтобы эти компании и страны не подверглись воздействию этих штрафных мер, добавила Нойерт.

Законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, президент страны Дональд Трамп подписал 2 августа.

В конце сентября Вашингтон сообщил, что новые санкции вступят в силу 28 ноября текущего года.

В частности, ограничительные меры предусматривают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 60 дней.

Как напоминает NEWSru.com, 11 октября ведущие сенаторы от обеих американских партий - демократ от Мэриленда Бен Кардин и республиканец от Аризоны Джон Маккейн - раскритиковали администрацию Дональда Трампа за то, что она не укладывается в сроки введения новых санкций против России в оборонной и разведывательной сферах.

В Госдепе оправдываются за задержку в формировании антироссийского санкционного списка - процесс оказался слишком сложным

В своем совместном заявлении они отметили, что Белый дом должен был определить санкционный список еще к 1 октября. «Отсрочка ставит под вопрос намерения Трампа по реализации законопроекта о санкциях, подписанного более двух месяцев назад, спустя месяцы публичных дебатов и переговоров в Конгрессе», - заявили сенаторы, обвиняя Трампа в недостаточном давлении на Москву. Эта мера должна дать Конгрессу больший контроль над введением санкций против России, но Трамп считает, что таким образом Конгресс узурпирует его исполнительную власть.

Российские бизнесмены нервничают

Как ранее отмечали СМИ, богатейшие российские бизнесмены, не входящие в ближний круг президента Владимира Путина, с тревогой ждут февраля 2018 года, когда в США будет обнародован отчет об олигархах и высших чиновниках, задействованных во внешней политике. Они нанимают юристов и прибегают к услугам лоббистов в Вашингтоне, опасаясь персональных санкций США.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа, предписывал в течение 180 дней, то есть примерно к февралю 2018 года, Министерству финансов США, директору Национальной разведки и госсекретарю представить соответствующие данные в профильные комитеты конгресса.

Попадание в этот отчет может грозить введением персональных санкций, предполагающих запрет на въезд на территорию США, замораживание активов и запрет на ведение дел с американскими гражданами и компаниями. За составление санкционных списков отвечает Office of Foreign Assets Control (OFAC), подразделение Минфина США, которое в 2014 году включило в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука, мотивировав это тем, что они входят «в личный круг президента Путина», а позже и других, в том числе главу «Роснефти» Игоря Сечина.

«Ближний круг» Путина контролирует около $24 млрд

Кстати, как уже писал Русский TVNET, так называемый «ближний круг» президента России Владимира Путина может контролировать около 24 млрд долларов. «Имена людей, входящих в этот самый «ближний круг», в целом, давно известны: это связанные с нефтегазовыми активами и крупными господрядами бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, а также братья Ротенберги»

«Члены семьи, старые друзья и друзья, ставшие членами семьи российского президента, владеют активами на общую сумму,

которая составляет десятую часть годового бюджета страны»,

— такие данные приведены в материалах центра исследования коррупции.

OCCRP: «Ближний круг» Владимира Путина может контролировать порядка 24 миллиардов долларов





