В Кремле прокомментировали слова Собчак о Крыме

Высказывание телеведущей Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма неправильны «по сути и по форме». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в среду, 25 октября.

«С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем», – сказал Песков.

Он также отметил, что привлечение к уголовной ответственности за подобные высказывание — это не вопрос Кремля.

«Это угроза национальной безопасности России!»

Как ранее писал Русский TVNET, заявление телеведущей Ксении Собчак об «украинском Крыме», сделанное на ее первой пресс-конференции в качестве выдвинувшегося кандидата в президенты России, сразу же стало одной из самых громких новостей дня, вызвав крайне негативную реакцию в кругах политиков, политологов и патриотов.

Собчак заявила журналистам, что действия России с Крымом противоречили международному праву. «С точки зрения международного права Крым - украинский... Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», - заявила она на пресс-конференции во вторник.

Она подчеркнула, что

отношения с Украиной очень важны для России, и их необходимо нормализовать.

«Украина - это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения - это, наверное, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно», - сказала она. Но, по словам Собчак, эта тема требует дальнейшего обсуждения и поиска компромиссов. «Как просто женщина Ксения Собчак, я могу сказать: сейчас для России и Украины самое важное - восстановить нашу дружбу любой ценой», - добавила она.

Подобные слова политики в самом Крыму расценили как угрозу национальной безопасности России.

«Заявление об украинской принадлежности российского региона - это фактически угроза национальной безопасности России. Для нее Крым - это Украина, ей глубоко наплевать на полуостров с двумя миллионами российских граждан и геополитическими интересами нашей страны, в том числе и в Черном море», - заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Собчак: это не преступление

Русский TVNET уже сообщал, что позже российская телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах участвовать в выборах президента РФ, считает, что ее мнение касательно принадлежности Крыма Украине не является преступлением.

«Подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным», – заявила Собчак, отвечая на вопрос РИА Новости.