Вице-президент Каталонии анонсировал создание «новой республики»

Вице-президент Каталонии Уриол Жункерас заявил о том, что власти Испании не оставили сепаратистами «никаких других вариантов», кроме как объявить о создании новой республики. Об этом сообщает агентство AP.

В разговоре с журналистами Жункерас пообещал, что его Левая республиканская партия начнет работу по созданию республики, потому что они понимают, что у них есть «демократический мандат» для установления такой республики.

При этом вице-президент подчеркнул, что делает такое заявление от имени лидера партии, а не от правительства президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Тем не менее,

Жункерас добавил, что испанские власти просто не оставляют Каталонии другого выбора.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости. За отделение от Испании выступили более 90% тех, кто пришел на участки. Власти страны итоги референдума не признали и назвали его незаконным.

В минувшую субботу, 21 октября, Мадрид объявил о роспуске правительства Каталонии и намерении провести новые выборы в регионе, что возможно в рамках статьи 155 конституции Испании. До настоящего момента она не применялась ни разу.

Испанский премьер Мариано Рахой заявил, что выборы в Каталонии должны пройти в течение полугода. После этого «ситуация будет урегулирована», считает он. Мадрид также объявил, что парламент Каталонии продолжит выполнять свои представительские функции, однако не сможет предложить своего кандидата на пост главы региона.

В каталонском парламенте решение испанского кабмина назвали «атакой на демократию» и «попыткой переворота». Сообщалось также, что глава автономии Карлес Пучдемон готовит одностороннее провозглашение независимости Каталонии. Ранее каталонское руководство не исключало, что о ней будет объявлено до Рождества.