Беларусь: Войска РФ полностью ушли после учений

Российские военные после учений «Запад-2017» покинули территорию Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Беларуси.

«Департамент международного военного сотрудничества министерства обороны полагает необходимым сообщить следующее: как уже неоднократно заявлялось, весь российский контингент, принимавший участие в учениях «Запад-2017», покинул территорию Беларуси в сентябре текущего года», - говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что Беларусь обеспечила проведение на своей территории четырех мероприятий контроля трех государств-участников: Литвы, Украины, Словакии.

«По результатам проведенных мероприятий иностранными инспекторами каких-либо фактов присутствия или военной деятельности незаявленных военных сил, в том числе российских, выявлено не было, о чем свидетельствуют официальные отчеты указанных государств», - подчеркнули там.

Напомним, начальник Управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь заявлял ранее, что на территории Беларуси после окончания военных учений «Запад-2017» остались около 5,8 тысяч российских военных.

Напомним, с 14 по 20 сентября в Беларуси и России проходили стратегические учения «Запад-2017». Накануне их проведения министр обороны Германии предупредила, что на этих учениях число военных может превысить 100 тысяч.