Штайнмайер: Мы с РФ далеки от нормальных отношений

Германия и Россия не могут урегулировать отношения из-за проявленной Москвой агрессии на Донбассе и аннексии Крыма. Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Reuters.

«Мы далеки от нормальных отношений. Все еще есть открытые раны, в частности, в результате аннексии Крыма и конфликта на Востоке Украины, которые стали бременем и продолжают быть бременем для наших отношений », - заключил Штайнмайер.

Вместе с тем, немецкий президент поддержал Путина в том, что страны должны прилагать усилия для улучшения двусторонних отношений.

Накануне встречи с Путиным, президент Германии заявил, что немецкие компании не будут работать в Крыму.