LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Трамп: Я очень умный человек

Korrespondent.net
Дональд Трамп | Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя СМИ представляют его некультурным, он очень умный человек, передает РИА Новости.

«Я думаю, что пресса представляет меня более некультурным, чем я есть. Люди не очень понимают вот что: я учился в университете «Лиги плюща» (ассоциация старейших и наиболее престижных университетов США − ред.). Я был хорошим студентом. Я хорошо учился. Я очень умный человек», − подчеркнул Трамп журналистам.

Ранее президент США сообщил о возможном заговоре Facebook и ряда СМИ против него.

Дональд Трамп США
0 Комментарии