В Киеве пытались взорвать депутата Рады. Погибли два человека

В Киеве произошло покушение на депутата украинской Рады Игоря Мосийчука. В результате взрыва пострадали три человека - Мосийчук, его охранник, политолог Виталий Бала, вместе с которым они возвращались после эфира, и случайный прохожий. Позднее охранник депутата и прохожий скончались от ранений. Позднее правоохранители сообщили, что взрыв расследуется как теракт.

Пресс-служба депутата сообщает, что «направленный взрыв» произошел, когда Мосийчук выходил из здания телеканала «Эспрессо». Телеканал сообщает, что взорвался припаркованный у здания скутер либо находившееся поблизости от него взрывное устройство. Взрывом были повреждены несколько автомобилей, выбиты окна в двух домах.

Мосийчука госпитализировали в частную клинику.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в качестве одной из версий покушения назвал «действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста».

Позднее стало известно и о втором погибшем. Об этом у себя в Facebook сообщил экс-нардеп Василий Горбаль.

«Еще одним пострадавшим оказался случайный прохожий, местный житель. Желаю ему также скорейшего выздоровления. Upd. Сочувствую близким погибшего», - говорится в его сообщении.

Эту информацию в Facebook подтвердил помощник лидера Радикальной партии Юрий Федун. По его словам, мужчина умер в 17-й больнице.

«Кровавый вечер... Погибших двое. Охранник Мосийчука и прохожий, по имени Михаил, скончался в 17 больнице... Виталий Бала очень тяжел, состояние критическое. Все подробности и версии утром», - пишет Федун.