В Эстонии бушует снежный шторм: а что ожидает сегодня Латвию?

Начавшийся вчера вечером в Эстонии снегопад не прекратился и ночью. Из-за сильного ветра по всей стране бушевал настоящий снежный шторм.

По сообщениям метеослужбы Эстонии, снегопад не прекратится и сегодня. Ожидается преимущественно снег и мокрый снег. Местами пройдет дождь.

Температура воздуха будет держатся в районе нуля градусов, поэтому особенно внимательными следует быть на дорогах, поскольку возможен гололед.

FOTO: Urmas Luik

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии, с 20.00 вчерашнего дня до 7 утра сегодняшнего дня было зарегистрировано 51 ДТП. Основная причина - скользкая дорога, в большинстве случаев происходило столкновение машин.

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На дорогах зафиксировано 11 помех. В большинстве случаев это упавшие деревья.

FOTO: Grete Puvi

По прогнозам латвийских синоптиков, Сильный южный, юго-западный ветер с утра начнет стихать и сменит направление на западное, благодаря чему температура воздуха ночью и днем поднимется до +7..+12 градусов, куда прохладнее будет на севере Видземе, где максимальная температура воздуха в четверг днем составит всего +1..+6 градусов.

В Риге ночью ожидаются сильный ветер и снег с дождем. Порывы юго-восточного ветра достигнут 17 метров в секунду, однако с утра ветер сменит направление на западное, начнет стихать и принесет теплые воздушные массы - столбик термометра поднимется до +10 градусов. Днем значительных осадков не прогнозируется.