В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком, есть погибшие

Центр приема экстренных вызовов Керава, Финляндия, около восьми часов утра сообщил, что в городе Раасепори произошла авария на железнодорожном переезде.

Дежурный Центра железнодорожного движения Рейма Ройско связался с машинистом пассажирского поезда, который сообщил, что поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде, пишет Yle.

«Пассажирский поезд, следовавший из Каръяа в Ханко, столкнулся на ЖД переезде с автомобилем. Там много пострадавших»,

- говорит Ройско.

По сообщению Центра железнодорожного движения, сообщение между Каръяа и Ханко приостановлено из-за ликвидации последствий аварии.

По сообщению полиции, с поездом столкнулся грузовик Сил обороны Финляндии. Полиция подтверждает, что четыре человека погибли в результате аварии. Один из погибших был пассажиром поезда.