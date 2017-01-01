От мощного взрыва на фабрике фейерверков в Индонезии погибли десятки человек (видео)

В Индонезии произошел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков. Первоначально сообщалось о 27 погибших и 35 пострадавших. Позже число жертв возросло до 30 человек, передает Reuters со ссылкой на данные полиции и пожарных.

Взрыв произошел на заводе в городе Тангеранг, находящемся неподалеку от столицы страны Джакарты. На фото с места происшествия, опубликованном на портале Detik.com, виден густой шлейф темного дыма, поднимающегося над зданием фабрики.

Очевидцы рассказали о двух взрывах - один прогремел около 10 утра, второй примерно спустя три часа. Оба можно было услышать за несколько километров от места происшествия.

Сотрудник полиции Джакарты Нико Афинта рассказал Kompas TV, что всего на заводе работало 103 человека, передает BBC. По его данным, 43 работника пострадали от взрыва и были госпитализированы.

Indonesia fireworks factory explosion kills dozens

При этом, по его словам, на месте происшествия обнаружили останки 23 жертв.

Как отметили в полиции, трупы обуглились до неузнаваемости, передает Yahoo News со ссылкой на AFP.

Как сообщил начальник полиции Тангеранга Гарри Курньяван, полицейские обнаружили тела погибших на складе завода.

Все погибшие были сотрудниками завода в Тангеранге, рассказал сотрудник пожарной службы Они Сахрони в эфире Metro TV. По его словам, начавшийся после взрыва пожар разрушил здание предприятия. Работников эвакуировали.

Причина взрыва пока остается неизвестной. Как рассказал Тони Рустони, глава округа, в котором произошло ЧП, фабрика успела проработать всего шесть недель. Тангеранг считается центром промышленности на острове Ява, в городе находится более тысячи заводов.