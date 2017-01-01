От мощного взрыва на фабрике фейерверков в Индонезии погибли десятки человек (видео)

В Индонезии произошел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков. Первоначально сообщалось о 27 погибших и 35 пострадавших. Позже число жертв возросло до 30 человек, передает Reuters со ссылкой на данные полиции и пожарных.
Взрыв произошел на заводе в городе Тангеранг, находящемся неподалеку от столицы страны Джакарты. На фото с места происшествия, опубликованном на портале Detik.com, виден густой шлейф темного дыма, поднимающегося над зданием фабрики.
Очевидцы рассказали о двух взрывах - один прогремел около 10 утра, второй примерно спустя три часа. Оба можно было услышать за несколько километров от места происшествия.
Video Gudang Petasan Terbakar, Banyak Korban Jiwa https://t.co/xnnf0Pnf9A pic.twitter.com/vOXQAPJuVg— detikcom (@detikcom) 26 октября 2017 г.
Сотрудник полиции Джакарты Нико Афинта рассказал Kompas TV, что всего на заводе работало 103 человека, передает BBC. По его данным, 43 работника пострадали от взрыва и были госпитализированы.
Indonesia fireworks factory explosion kills dozens
При этом, по его словам, на месте происшествия обнаружили останки 23 жертв.
Как отметили в полиции, трупы обуглились до неузнаваемости, передает Yahoo News со ссылкой на AFP.
Как сообщил начальник полиции Тангеранга Гарри Курньяван, полицейские обнаружили тела погибших на складе завода.
Все погибшие были сотрудниками завода в Тангеранге, рассказал сотрудник пожарной службы Они Сахрони в эфире Metro TV. По его словам, начавшийся после взрыва пожар разрушил здание предприятия. Работников эвакуировали.
Причина взрыва пока остается неизвестной. Как рассказал Тони Рустони, глава округа, в котором произошло ЧП, фабрика успела проработать всего шесть недель. Тангеранг считается центром промышленности на острове Ява, в городе находится более тысячи заводов.