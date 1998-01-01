Зидан назвал главных фаворитов чемпионата мира по футболу

Главными претендентами на победу на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет летом будущего года в городах России, являются сборные Бразилии, Аргентины, Испании и Германии.

Такое мнение выразил главный тренер мадридского «Реала», чемпион мира 1998 года и серебряный призер ЧМ-2006 в составе сборной Франции Зинедин Зидан.

«На титул претендуют много команд: Бразилия, Аргентина, Испания, Германия... Эти сборные всегда борются за победу на чемпионатах мира. Что касается сборной Франции, то у них молодая команда, с большим количеством талантливых игроков. На турнире в России они тоже будут представлять опасность. Эта команда мне нравится. Французская сборная прогрессирует с каждым годом. Впереди ее ожидает очень интересное время», - цитирует «Р-Спорт» интервью Зидана порталу Ole.

Напомним, что на этой неделе Зинедин Зидан стал первым в истории футболаобладателем «Золотого мяча», признанным лучшим тренером года по версии ФИФА.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.