Официально: «минималка» в Эстонии вырастет до 500 евро

Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей достигли договоренности по ставке минимальной зарплаты: с 2018 года она повысится до 500 евро в месяц (2,97 в час).

В текущем году действующая ставка почасовой минимальной зарплаты составляет 2,78 евро и месячной — при условии 40-часовой рабочей недели — 470 евро.

«Рост минимальной зарплаты, вдвое превышающий рост продуктивности труда, продолжает оказывать сильное давление на работодателей и требовать роста эффективности, в то же время, важно содержащееся в соглашении понимание, что рост зарплат появляется не ниоткуда, а благодаря росту продуктивности труда», - сказал глава центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

По словам председателя центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, переговоры о минимальной зарплате были сложнее обычного, поскольку для роста зарплаты было необходимо достичь соглашения и по долгосрочной методике роста минимальной зарплаты в будущем.

«Мы за последние пять лет привыкли к быстрому росту минимальной зарплаты в среднем на 10 процентов в год,

он положительно повлиял на выравнивание зарплат. Теперь темп падает, но в соответствии с согласованной формулой роста всем работникам все же достанется справедливая доля экономического развития», - сказал Петерсон.

Соглашение о минимальной зарплате по сути является расширенным коллективным договором на высшем уровне — это значит, что оно является обязательным для всех работодателей Эстонии, поэтому с начала следующего года будет запрещено платить работающим на полную ставку работникам месячную зарплату менее 500 евро.

В августе этого года Центральный союз профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ) сообщил, что он предлагает

повысить минимальную заплату в стране в течение трех лет на 38 процентов, то есть, с 470 до 650 евро в месяц.

По словам лидера ЦСПЭ Пеэпа Петерсона, минимальная зарплата в 470 евро не является сколько-нибудь серьезной суммой, если сравнивать производительность труда в Эстонии и ставку минимальной зарплаты.

Как отметил Петерсон, если взять для сравнения за основу минимальную зарплату в Германии, где она составляет 1498 евро в месяц и производительность труда в этой стране,

то в Эстонии разумным минимумом могла бы стать сумма в 650 евро в месяц.

Исходя из этого, профсоюзы направили Центральному союзу работодателей Эстонии предложение повысить минимальную зарплату в течение трех лет до 650 евро в месяц, отметил Петерсон.