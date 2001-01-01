Казахстан форсирует переход на латиницу

Соответствующее заявление Назарбаев сделал вовремя встречи с руководителем президентской администрации Адильбеком Джаксыбековым и первым заместителем руководителя администрации президента Маратом Тажиным. Глава государства отметил активный характер обсуждения последнего варианта проекта казахского алфавита на латинской графике и подчеркнул наличие общественной поддержки предложенного варианта.

Встреча с Адильбеком Джаксыбековым и Маратом Тажиным

«Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана», - заявил президент. При этом он сделал акцент на важности поэтапного и системного перехода казахского алфавита на латинскую графику.

В апреле сообщалось, что

в Казахстане решили ускорить отказ от русского алфавита.

Назарбаев заявлял, что необходимо подготовить график перехода на латиницу. Согласно ему, к 2025 году на латинице должны будут начать выходить все деловые документы, периодические издания и книги. А с 2018 года, по его словам, надо будет начать подготовку новых учебников для средних школ.

В Казахстане говорят на двух языках: казахский является государственным, русский - официальным:

он используется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским. При этом если в 1989 году русских и казахов в стране проживало примерно поровну (по 6228 и 6536 тысяч человек), то по состоянию на начало 2016 года русских в Казахстане 3644 тысячи, а казахов - 11 748 тысяч человек.

Что касается других стран СНГ, Азербайджан перешел с кириллицы на латиницу уже давно, переход был постепенным и продолжался с 1992-го по 2001 год. В Туркмении и Узбекистане также используют латиницу. В Таджикистане русский является языком межнационального общения,

но весной 2017 года сообщалось о введении запрета называть детей не по-таджикски.

Тем не менее в июне 2017 года глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева предложила вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ. По ее словам, Россия должна держать очень четко свою позицию в вопросе распространения кириллического шрифта, несмотря на то что за последние два десятилетия эта позиция была «немного ослаблена».