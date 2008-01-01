Генсек НАТО: Россия вывела свои войска из Белоруссии после учений «Запад-2017»

Никаких доказательств того, что российские войска по завершении военных учений «Запад-2017» остались в Белоруссии, нет, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Россия-НАТО.

«По имеющимся у нас сведениям, вся техника и люди были выведены. Никаких доказательств того, что российские войска остались, нет», - сказал генсек НАТО.

Он сообщил, что данный вопрос поднимался в ходе заседания.

«Мы не получили никакой информации о том, что Россия оставила какие бы то ни было войска в Белоруссии»,

- подчеркнул Й.Столтенберг.

Отвечая на вопрос, был ли проинформирован альянс о планах проведения учений «Запад» раз в два года, Й.Столтенберг сказал, что «любая страна имеет суверенное право проводить учения своих вооруженных сил, важно, чтобы это делалось прозрачно, в условиях предсказуемости и не приводило к эскалации напряженности».

«Ранее были такие случаи, когда учения использовались как прикрытие для агрессивных действий в отношении ближайших государств. В частности, так было в Грузии в 2008 году или в 2014 году - на Украине», - заметил генсек НАТО.

Как подчеркнул Й.Столтенберг, важно, «чтобы такие учения не осложняли и не усугубляли ситуацию с безопасностью в регионе».

«Сегодня не звучала фраза о том, что учения «Запад» будут проводиться раз в два года, но это вопрос к России, это им решать, как часто они будут проводить учения, если они будут проводиться в соответствии с международными обязательствами, включая Венский документ, и обязательствами о прозрачности», - подчеркнул генсек НАТО.

Ранее НАТО выражало обеспокоенность по поводу того, что Россия может оставить часть своей военной техники и личного состава в Белоруссии после завершения сентябрьских учений «Запад-2017», которые проходили на территории двух государств.