Bloomberg назвал богатейшего монарха Европы

Правитель Лихтенштейна князь Ханс Адам II оказался самым богатым монархом Европы, передает Bloomberg. Состояние монаршей особы составляет 4,4 миллиарда долларов, и в глобальном рейтинге миллиардеров она занимает 444-е место.

При этом состояние королевы Великобритании Елизаветы II агентство оценило в 380 миллионов долларов.

Сообщается, что большую часть финансовых средств Хансу Адаму принес частный банк LGT Group, который обслуживает по всему миру самых обеспеченных людей.

По информации издания, в этом году капитализация банка выросла на 64 процента.

В то же время самые богатые представители знати (не монаршие особы) в Европе - это англичане. В частности, лидером является Хью Гросвенор, седьмой герцог Вестминстерский, обладающий состоянием в 13 миллиардов долларов.