Bloomberg назвал богатейшего монарха Европы

Обладателем самого большого состояния оказался правитель Лихтенштейна князь Ханс Адам II.
Правитель Лихтенштейна князь Ханс Адам II оказался самым богатым монархом Европы, передает Bloomberg. Состояние монаршей особы составляет 4,4 миллиарда долларов, и в глобальном рейтинге миллиардеров она занимает 444-е место.
При этом состояние королевы Великобритании Елизаветы II агентство оценило в 380 миллионов долларов.
Сообщается, что большую часть финансовых средств Хансу Адаму принес частный банк LGT Group, который обслуживает по всему миру самых обеспеченных людей.
По информации издания, в этом году капитализация банка выросла на 64 процента.
В то же время самые богатые представители знати (не монаршие особы) в Европе - это англичане. В частности, лидером является Хью Гросвенор, седьмой герцог Вестминстерский, обладающий состоянием в 13 миллиардов долларов.