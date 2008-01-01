У берегов Норвегии упал в море российский вертолет. На борту находятся 8 человек

Российский вертолет исчез с экранов радаров в районе архипелага Шпицберген. На борту воздушного судна - восемь человек. Об этом сообщает спасательная служба Норвегии.

«Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга. Спасательная служба Северной Норвегии координирует операцию, подробности не сообщаются», - заявили в службе.

По предварительной информации, вертолет направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцбург. Он пропал и потерпел крушение около 15:35 по местному времени.

Вертолет мог перевозить вахтовиков компании «Арктикуголь», сообщил «Интерфаксу»источник в международных службах авиационного поиска и спасения. «Судьба членов экипажа неизвестна», - сказал собеседник агентства.

Представитель спасательной службы Норвегии Туре Хонгсет уже заявил, что на место происшествия были направлены два спасательных судна и вертолет. В российском генконсульстве в Баренцбурге, в свою очередь, сообщили, что проверяют информацию об инциденте, передает РИА «Новости».

Авиакомпания «Конверс Авиа» подтвердила, что вблизи Шпицбергена произошло ЧП с принадлежащим им вертолетом Ми-8. «Вертолет принадлежит нашей компании. На данный момент мы не подтверждаем информацию, что он разбился. Пока с ним отсутствует связь», - заявил заместитель генерального директора авиакомпании Дмитрий Желязков (цитата по ТАСС).

Список пассажиров пропавшего вертолета

По информации Telegram-канала Mash, вертолет принадлежит российской компании «Арктикуголь». Борт летел в город Баренцбург, за 20 километров до места назначения пилоты последний раз связались с диспетчерами. Больше связи с ними не было.

Предположительный список всех, кто находился на борту вертолета Ми-8: сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каулио, командир экипажа Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров и инженер Алексей Королев.

Сообщается, что в настоящее время вертолет норвежских спасательных служб пытается найти борт «Арктикугля». На месте плохие погодные условия и ужасная видимость, поэтому пока никаких следов обнаружено не было.

К месту крушения также отправлены два судна береговой охраны. Однако ход поисково-спасательной операции затрудняют туман и снег. Местное издание Dagbladet, тем временем, со ссылкой на представителя службы спасения сообщает о том, что российский вертолет не передавал сигнала бедствия.

Отметим, что это уже не первая авиакатастрофа компании «Арктикуголь». 30 марта 2008 года на архипелаге Шпицберген при посадке потерпел крушение вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли три человека, трое получили ранения.





