У Шпицбергена упал в море российский вертолет. На борту находятся 8 человек

Российский вертолет исчез с экранов радаров в районе архипелага Шпицберген. На борту воздушного судна - восемь человек. Об этом сообщает спасательная служба Норвегии.

«Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга. Спасательная служба Северной Норвегии координирует операцию, подробности не сообщаются», - заявили в службе.

По предварительной информации, вертолет направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцбург. Он пропал и потерпел крушение около 15:35 по местному времени.

Вертолет мог перевозить вахтовиков компании «Арктикуголь», сообщил «Интерфаксу»источник в международных службах авиационного поиска и спасения. «Судьба членов экипажа неизвестна», - сказал собеседник агентства.





