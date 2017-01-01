Журнал The Economist поместит на обложку Путина в образе царя

Издание The Economist во втором октябрьском выпуске разместит на обложке главу России Владимира Путина в образе царя.

Отмечается, что номер журнала будет посвещен Октябрьской революции.

As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1— The Economist (@TheEconomist) 26 октября 2017 г.

«Мир отмечает столетие Октябрьской революции, а Россия снова находится под властью царя. Наша обложка на этой неделе», – сообщило издание на своей странице в соцсети Twitter.