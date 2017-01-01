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Журнал The Economist поместит на обложку Путина в образе царя

korrespondent.net 1
Владимир Путин | Фото: REUTERS/Scanpix

Издание The Economist во втором октябрьском выпуске разместит на обложке главу России Владимира Путина в образе царя.

Отмечается, что номер журнала будет посвещен Октябрьской революции.

«Мир отмечает столетие Октябрьской революции, а Россия снова находится под властью царя. Наша обложка на этой неделе», – сообщило издание на своей странице в соцсети Twitter.

Twitter Владимир Путин Россия
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