McDonald's в Китае сменил название

Рестораны быстрой еды McDonald's в Китае изменили название на «Дзинь Гуун Мень» (дословно – «Золотые арки»), сообщает The Paper.
Отмечается, что меняется только название сети, ассортимент останется прежним.
Напомним, ранее компания McDonald's объявила о продаже 80 процентов своего бизнеса в Китае. Покупателями стали китайская государственная инвестиционная корпорация Citic Group и американский инвестиционный фонд Carlyle Group.
Новая компания, которая называется теперь Golden Arches China Management Limited, будет самой крупной франшизой McDonald's за пределами США.
В настоящее время насчитывается около 2400 ресторанов McDonald's в материковом Китае и 240 в Гонконге. В ближайшие пять лет планируется открыть в стране еще 1500 заведений.