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McDonald's в Китае сменил название

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Рестораны быстрой еды McDonald's в Китае изменили название на «Дзинь Гуун Мень» (дословно – «Золотые арки»), сообщает The Paper.

Отмечается, что меняется только название сети, ассортимент останется прежним.

Напомним, ранее компания McDonald's объявила о продаже 80 процентов своего бизнеса в Китае. Покупателями стали китайская государственная инвестиционная корпорация Citic Group и американский инвестиционный фонд Carlyle Group.

Новая компания, которая называется теперь Golden Arches China Management Limited, будет самой крупной франшизой McDonald's за пределами США.

В настоящее время насчитывается около 2400 ресторанов McDonald's в материковом Китае и 240 в Гонконге. В ближайшие пять лет планируется открыть в стране еще 1500 заведений.

США Китай
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